PF aponta avanços em inquérito sobre plano para matar Moraes

Ansai Ansa 05/01/2024 - 9:13

(ANSA) – BRASÍLIA, 05 GEN – O diretor-geral da Polícia Federal (PF), Andrei Rodrigues, relatou progressos “importantes” nas investigações sobre as pessoas envolvidas em um plano para “sequestrar e enforcar” o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes durante os atos golpistas de 8 de janeiro do ano passado.

“A PF está debruçada sobre essa pauta e sobre toda sorte de barbárie. A gente teve a possibilidade da identificação [dos suspeitos], saberemos em breve quem são”, declarou Rodrigues em entrevista ao canal GloboNews.

“As informações foram extraídas de trocas de mensagens oriundas de apreensões e de prisões, de todo o trabalho investigativo sendo feito e que segue em curso”, acrescentou o diretor-geral da PF, ressaltando que a situação é “absolutamente grave” porque houve “monitoramento do ministro” por parte dos suspeitos.

O próprio Moraes revelou que poderia ter sido sequestrado e enforcado na Praça dos Três Poderes, no centro de Brasília, por simpatizantes do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

O ministro é o relator dos 1.345 processos contra os bolsonaristas que invadiram e depredaram o Palácio do Planalto, o Congresso e o STF e já condenou 30 pessoas a penas que variam de 13 a 17 anos de prisão por participação direta nesses fatos.

Moraes deve participar na próxima segunda-feira (8) da cerimônia organizada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) para relembrar a tentativa de golpe. (ANSA).

