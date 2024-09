PF abrirá inquérito para investigar denúncias contra Silvio Almeida

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 06/09/2024 - 10:03 Para compartilhar:

A Polícia Federal abrirá um inquérito para investigar as denúncias contra o ministro dos Direitos Humanos, Silvio Almeida. O chefe da pasta é acusado com base em denúncias obtidas pela ONG Me Too Brasil. Entre as vítimas, estaria a ministra de Igualdade Racial, Anielle Franco.

Andrei Passos Rodrigues, diretor da PF, informou que a investigação será instaurada ainda nesta sexta-feira, 6. “Provavelmente as pessoas serão ouvidas semana que vem”, disse Rodrigues ao programa Em Ponto, da Globonews.

Governo pede explicações

O governo do presidente Luiz Inácio Lula Silva divulgou nota informando que Silvio Almeida foi chamado a dar explicações sobre as denúncias. Segundo a Secom, o próprio Silvio Almeida disse que irá encaminhar ofício à CGU e ao Ministério Público pedindo esclarecimento do caso. A Comissão de Ética da Presidência da República também decidiu abrir apuração.

“O governo federal reconhece a gravidade das denúncias. O caso está sendo tratado com o rigor e a celeridade que situações que envolvem possíveis violências contra as mulheres exigem”, diz a nota.

A manifestação da Secom não faz referência à ministra da Igualdade Racial, Anielle Franco. Segundo o site Metrópoles, ela também teria sido vítima de assédio. Anielle não se manifestou.

Leia abaixo a íntegra da nota da Secom:

O ministro Silvio Almeida foi chamado esta noite a prestar esclarecimentos ao controlador-geral da União, Vinícius Carvalho, e ao advogado-geral da União, Jorge Messias, por conta das denúncias publicadas pela imprensa contra ele.

O próprio ministro Silvio informou que irá encaminhar ofício à CGU, ao Ministério da Justiça e à Procuradoria Geral da República para que investiguem o caso. A Comissão de Ética da Presidência da República decidiu abrir de ofício um procedimento de apuração. O Governo Federal reconhece a gravidade das denúncias. O caso está sendo tratado com o rigor e a celeridade que situações que envolvem possíveis violências contra as mulheres exigem.