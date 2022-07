Pezzolano elogia estreante e desconversa sobre acesso antecipado do Cruzeiro Pilar na campanha de sucesso do Cruzeiro na Série B, treinador pediu paciência ao torcedor estrelado







Em entrevista coletiva após o empate contra o Brusque, o técnico Paulo Pezzolano, do Cruzeiro, elogiou a atuação do atacante Chay, que fez sua estreia com a camisa estrelada. O meio-campista, que entrou na vaga de Stênio, jogou o segundo tempo de jogo.

– Foram muito bons (os minutos que ele esteve em campo). Chay tem qualidade com a bola, tem passe de gol. Ele vai dar muito para a equipe. Vai pegando a intensidade que queremos, entendendo o que nós queremos. Ele vai fazer muito bem – declarou.

Em outro momento, o treinador uruguaio da Raposa evitou falar sobre um acesso antecipado da equipe mineira. Para ele, é necessário pensar jogo a jogo para chegar à elite, não importando o momento. Atualmente, o Cruzeiro está na liderança da Série B, com 46 pontos ganhos, com oito pontos de vantagem em relação ao vice-líder.

– É normal. Você está sempre pensando (no acesso). Se ganhamos um jogo chegamos mais perto, mas tem que ter muita paciência. O torcedor não pode perder a paciência, porque é um momento que se sabe que não vai ser como na primeira parte (primeiro turno). Vai ser um custo ganhar agora e o importante é lograr o objetivo, não importa quando. (…) Temos que ir jogo a jogo, porque falta muito – finalizou o comandante estrelado.

Pezzolano considerou o resultado normal, dado o nível de exigência e dificuldade da partida. O próximo compromisso celeste é no sábado, diante do Tombense, no Mineirão, em Belo Horizonte.

