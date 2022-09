Pezzolano elogia Criciúma e admite nervosismo do Cruzeiro em empate no Mineirão

Parceria Lance & IstoÉ 04/09/2022 - 19:19 Compartilhe







Na tarde deste domingo, o Cruzeiro recebeu o Criciúma e ficou no empate, por 1 a 1, no Mineirão, em Belo Horizonte. O resultado, apesar de não interferir na liderança celeste, deve adiar o acesso, que, mesmo assim, parece ser questão de tempo.

Sob os olhares de mais de 58 mil pessoas, o Cruzeiro teve uma atuação ruim no primeiro tempo, e só foi conseguir o empate nos minutos finais da partida, com Bruno Rodrigues, que saiu do banco.

Após o jogo, Paulo Pezzolano, técnico da Raposa, elogiou a atuação da equipe catarinense, comandada por Cláudio Tencati. Além disso, o uruguaio enxergou um nervosismo do Cruzeiro, que vê o retorno à elite cada vez mais próximo.

– O Criciúma fez um jogo muito bom. Hoje não tivemos uma boa tarde, mas eu acho que o Criciúma fez um jogo muito bom. Nervosismo (do Cruzeiro), sem dúvidas. Estamos perto. Começa a querer ganhar o jogo rápido, na primeira bola – declarou Pezzolano.

Com 59 pontos ganhos, o Cruzeiro, certamente retornará à Série A. Na próxima quinta-feira, o time mineiro enfrenta o Operário-PR, fora de casa, para, quem sabe, voltar a vencer.

