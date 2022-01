Pezzolano comenta estreia de Sidnei e Rafael Cabral: ‘Estão muito comprometidos com o Escudo’

O técnico Paulo Pezzolano foi elogioso com o zagueiro Sidnei e com o goleiro Rafael Cabral, que estreiaram na vitória por 1 a 0 sobre o Athletic, duelo válido pela segunda rodada do Campeonato Mineiro. O treinador celeste viu empenho e comprometimento da dupla com a camisa celeste.

O uruguaio também comentou sobre as dificuldades do seu time diante do time de São João Del Rei, mas, entende como normal a equipe ter oscilçações neste começo de temporada. Pezzolano foi questionado sobre reforços, mas despistou, porém, deixando as “portas abertas” no Cruzeiro para bons momes reforçarem o elenco. Confira nos vídeos o que disse o comandante azul. ​

Pezzolano segue 100% no Cruzeiro após a vitória em cima do Athletic-(Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

