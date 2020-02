Peugeot tem lucro e receita acima das expectativas em 2019

A Peugeot anunciou hoje que teve lucro líquido de 3,2 bilhões de euros (US$ 3,48 bilhões) em 2019, 11,2% maior do que o ganho de 2,83 bilhões de euros do ano anterior. A receita anual da montadora francesa cresceu 1%, a 74,73 bilhões de euros.

Os resultados superaram as expectativas de analistas consultados pela FactSet, que previam lucro de 3,16 bilhões de euros e receita de 73,95 bilhões de euros.

Apesar do bom desempenho no ano passado, a Peugeot disse prever que o setor automotivo europeu desacelerará em 2020.

A empresa projeta uma queda de 3% na indústria automotiva europeia este ano, com uma contração de 2% na Rússia, mas espera que o mercado na América Latina fique estável. Fonte: Dow Jones Newswires.