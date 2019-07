Peugeot registra lucro líquido de 1,83 bilhão de euros no 1º semestre

A Peugeot informou nesta quarta-feira que registrou lucro líquido de 1,83 bilhão de euros no primeiro semestre do ano, um avanço em relação ao ganho de 1,48 bilhão de euros observado no mesmo período de 2018. O resultado ficou acima do esperado por analistas consultados pela FactSet, que projetavam lucro líquido de 1,71 bilhão de euros nos seis primeiros meses de 2019.

A companhia apontou, ainda, que a receita passou de 38,6 bilhões de euros entre janeiro e junho de 2018 para 38,34 bilhões de euros no mesmo período deste ano. Apesar da queda na receita, o resultado superou as projeções de analistas ouvidos pela FactSet, que esperavam que a receita caísse mais acentuadamente, para 38,18 bilhões de euros.

Com a divulgação dos resultados, a Peugeot reduziu suas projeções para o mercado automotivo para o ano inteiro e, agora, espera uma queda de 1% no mercado automotivo europeu em comparação com as expectativas de estabilidade divulgadas anteriormente. A empresa também passou a estimar uma queda de 7% para o mercado chinês e um recuo de 4% na América Latina, enquanto antes esperava quedas menos expressivas, de 3% e 2%, respectivamente. Quanto ao mercado russo, a Peugeot agora espera um crescimento de 3% ante 5% previstos antes. Fonte: Dow Jones Newswires.