Petz tem lucro de R$32,8 mi no 2º tri

SÃO PAULO (Reuters) – A rede de pet shops Petz divulgou na noite de quarta-feira lucro líquido ajustado de 32,8 milhões de reais, alta de 35,7% sobre o desempenho obtido um ano antes.

A empresa apurou uma geração de caixa medida pelo lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (Ebitda) ajustado de 66 milhões de reais, avanço de 9,9% na base anual.

A companhia teve alta de 34% na receita bruta na comparação com o segundo trimestre do ano passado, para 800,7 milhões de reais. No período, a rede abriu 44 lojas e ampliou em 22 unidades o número de centros veterinários.

“Seguimos confiantes em relação ao nosso ‘guidance’ de abertura de 50 lojas para 2022”, afirmou a empresa no balanço, acrescentando que no primeiro semestre abriu 19 unidades.

A receita bruta digital saltou 56% de abril ao fim de junho frente o mesmo período de 2021, para 282,9 milhões de reais.