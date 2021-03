Petz: Seres suspende procedimentos eletivos em clínicas veterinárias e hospitais

A Petz comunicou nesta segunda-feira, 29, que sua marca rede de centros veterinários, Seres, está suspendendo as cirurgias eletivas nas clínicas e nos 10 hospitais que realizam este tipo de intervenção. O objetivo é reduzir novas demandas de medicamentos, anestésicos e oxigênio, aumentando a disponibilidade dos insumos no mercado, considerando a escassez nas redes públicas e privadas dos hospitais do o Sistema de Saúde do País.

Permanecem liberados atendimentos clínicos ou cirúrgicos e exames nos serviços de urgência e emergência. A rede da Seres possui 117 unidades em 15 Estados e no Distrito Federal.

Veja também