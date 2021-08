Petz: Ricardo Dias assume cargo de conselheiro de administração

A Petz nomeou como novo conselheiro de administração Ricardo Dias, ex-vice-presidente de Marketing da Ambev no Brasil. Ele entra após a renúncia da conselheira Frances Yumi Fukuda Alvim.

Em dezembro de 2020, Dias cofundou a Adventures, agência de marketing digital e gestão de marcas. Durante quase 20 anos, exerceu diversas funções na área de Marketing da Ambev e na Anheuser-Busch InBev em diversos países, incluindo Inglaterra, Canadá, China, México e o escritório global da AB InBev em Nova York. Ele exercerá o mandato no conselho até a próxima Assembleia Geral da empresa.

“A nomeação do sr. Ricardo Dias reforça o compromisso do conselho de administração com a companhia, contribuindo para as estratégias de comunicação, branding e inovação”, aponta a Petz em fato relevante.

