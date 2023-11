Petz registra lucro líquido ajustado de R$ 14,716 mi no 3º trimestre, queda de 52%

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 09/11/2023 - 20:07 Para compartilhar:

A Petz encerrou o terceiro trimestre de 2023 com lucro líquido ajustado de R$ 14,716 milhões, o que representa uma queda de 52% ante o apurado em igual trimestre de 2022.

O Ebitda (lucro antes dos juros, impostos, depreciação e amortização) ajustado somou R$ 65,4 milhões entre julho e setembro, recuo de 9,4% na comparação anual. Já a receita líquida cresceu 7,3% no período ante um ano antes, para R$ 794,1 milhões.

O resultado financeiro no período de julho a setembro de 2023 ficou negativo em R$ 8,777 milhões, aumentando 1262,9% sobre o resultado também negativo, em R$ 644 mil, registrado em igual intervalo de 2022, relata a rede de pet shops no balanço divulgado nesta quinta-feira, 9.

O resultado, segundo a companhia, é explicado por maiores despesas financeiras relacionadas à entrada de dois financiamentos de longo prazo durante o primeiro semestre. “Vale ressaltar que as despesas financeiras também incluíram R$ 3,3 milhões relacionados à correção de valores a serem pagos futuramente aos acionistas das empresas adquiridas”, acrescenta.

A Petz encerrou o terceiro trimestre do ano com dívida líquida de R$ 3,001 milhões, com uma alavancagem de 0,0 vez Ebitda ajustado dos últimos 12 meses versus -0,5 vez no mesmo período do ano anterior.

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias