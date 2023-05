Petz chega a saltar quase 8% após balanço com destaque para Petz “Standalone”

Reutersi Reuters - https://istoe.com.br/author/reuters/ 05/05/2023 - 11:03 Compartilhe

SÃO PAULO (Reuters) – As ações da Petz dispararam quase 8% nesta sexta-feira, após a rede de pet shops reportar na noite da véspera resultado operacional medido pelo Ebitda ajustado de quase 65 milhões de reais no primeiro trimestre, alta de 24,9% ano a ano, com margem praticamente estável em 7,1%.

O lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (Ebitda) ajustado da Petz “Standalone” alcançou 70,1 milhões de reais, avanço de 27,6%, com a margem crescendo 0,5 ponto percentual, para 8,4%.

Por volta de 10:55, os papéis avançavam 4,38%, a 6,2 reais, entre os melhores desempenhos do Ibovespa, que subia 0,66%. No melhor momento, as ações chegaram a 6,41 reais (+7,91%).

“Em nossa visão, a Petz ‘Standalone’ trouxe uma leve surpresa positiva no Ebitda, que o fez ficar acima de nossas projeções”, afirmou a equipe da Genial Investimentos, atribuindo o desempenho a diluições em despesas com vendas e outras despesas operacionais, apresentando uma expansão de margem.

“Apesar das dificuldades macroeconômicas e o ambiente competitivo, por se tratar de uma empresa de crescimento…seguimos com nossa recomendação de comprar e preço-alvo de 8,00 reais”, afirmou em relatório enviado a clientes nesta sexta-feira.

Na avaliação de analistas da XP Investimentos, a Petz divulgou resultados com crescimento sólido de receita, ventos contrários na rentabilidade das empresas adquiridas, mas com uma dinâmica positiva de capital de giro. “Mantemos nossa recomendação de compra e preço-alvo de 10 reais por ação.”

(Por Paula Arend Laier)

