Petz anota lucro líquido de R$ 26,6 milhões no 3º trimestre (+56,1% em um ano)

A Petz registrou lucro líquido de R$ 26,6 milhões no terceiro trimestre de 2021, alta de 56,1% ante o mesmo período de 2020. O Ebitda ajustado, por sua vez, ficou em R$ 67,156 milhões, alta de 43,4%. A margem Ebitda ajustada ficou em 10,5%, 0,1 p. p. superior ao terceiro trimestre do ano passado.

A receita bruta total da companhia cresceu 45,5% no trimestre, alcançando R$ 641,6 milhões, sendo que a receita bruta do canal digital foi de R$ 198,76 milhões, uma participação de 31%.

O resultado financeiro da empresa ao final do trimestre foi negativo em R$ 4,2 milhões, ante resultado negativo de R$ 5,4 milhões ao final de setembro do ano passado.

A rede totalizou 153 unidades em todas as regiões do Brasil, com dez inaugurações no período e 35 nos últimos 12 meses. “Seguimos focados no processo de diversificação geográfica da rede, dada a consistência dos retornos obtidos nas diversas cidades do País”, diz o documento com comentários que acompanham o balanço.

“Estamos reavaliando o nosso plano de expansão para 2022 e para os anos subsequentes, diante da evolução consistente do NPS (Net Promoter Score) nos nossos diferentes canais e segmentos.”

A empresa encerrou o terceiro trimestre com uma dívida líquida de R$ 134,1 milhões, contra uma posição de caixa de R$ 13,329 milhões um ano antes. Em relação ao Ebitda ajustado, a dívida passou de -0,1 vez para 0,6 vez.

