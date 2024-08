Petrúcio Ferreira vence no fim e conquista o ouro no atletismo dos Jogos Paralímpicos Paris 2024

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 30/08/2024 - 15:08 Para compartilhar:

Com um excelente fim de prova, Petrúcio Ferreira, um dos maiores atletas paralímpicos da história do Brasil, venceu a final dos 100m T47 (deficiência nos membros superiores) e conquistou mais um ouro para o país nos Jogos Paralímpicos Paris 2024.

Grande favorito ao título, Petrúcio saiu atrás, mas conseguiu se recuperar nos metros finais, terminando a prova no tempo de 10.68. O norte-americano Korban Best (10.75) e o marroquino Aymane el-Haddaoui (10.78) completaram o pódio, vencendo a prata e o bronze, respectivamente.

Com a medalha em Paris, o multicampeão Petrúcio já tem 7 medalhas paralímpicas. Esse foi o tricampeonato do brasileiro no 100m T47 (também venceu no Rio 2016 e Tóquio 2020), além de somar duas pratas e um bronze nos últimos dois torneios.