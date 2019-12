Petrovic fará testes e diz que usará Georginho nos jogos do Brasil em fevereiro

O técnico da seleção brasileira masculina de basquete, Aleksandar Petrovic, indicou que vai aproveitar os primeiros compromissos em 2020 das Eliminatórias da Copa América para fazer testes na sua equipe. E um deles será com o ala/armador Georginho, que vem se destacando no NBB pelo São Paulo.

“O Georginho não é a surpresa dessa lista. Não é mesmo. Percebo que do ano passado para esse ele mudou algo em sua cabeça. E para melhor. Mas, precisamos entender como ele funcionará na seleção. E em uma posição concorrida. Penso que ele pode fazer bem uma dupla de armadores e ele definitivamente não é uma surpresa nesta lista. As surpresas serão outras”, disse, em entrevista ao podcast da Confederação Brasileira de Basketball.

O jogador, de 22 anos, tem médias elevadíssimas no começo do campeonato nacional de basquete. Soma 16,7 pontos, 9,2 rebotes e 8,3 assistências por jogo, com vários “triple-doubles”. Anteriormente, em entrevista ao Estado, Petrovic havia indicado que o tem observado.

“Não olho estatísticas, e sim como ele se posiciona na defesa e como posso utilizá-lo. Ele pode jogar em parceria com um outro armador. As principais seleções do mundo estão jogando assim. O clube é diferente da seleção”, dissera.

A seleção terá pela frente o Uruguai nos dias 21 e 24 de fevereiro. Nesses duelos, portanto, Petrovic dará um descanso aos veteranos, aproveitando os jogos para avaliar nomes como Didi, Benite, Augusto Lima e Rafa Luz.

Isso se dará porque o principal foco da seleção vai ser a busca da vaga nos Jogos de Tóquio para o Pré-Olímpico Mundial. O torneio está agendado para o fim de junho de 2020 e será realizado na cidade croata de Split. No Grupo B, o Brasil pegará a Tunísia no dia 23 e a seleção anfitriã no dia 24. Os dois primeiros colocados avançam às semifinais do torneio, quando ocorrerá o cruzamento com a chave que conta com Alemanha, México e Rússia. As semifinais estão agendadas para 27 de junho, com a decisão marcada para o dia seguinte. Nesse caso, só o campeão vai disputar a Olimpíada.