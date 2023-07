Petros: eleito pelo conselho, Henrique Jäger terá ainda que ser habilitado pela Previc

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 05/07/2023 - 15:49 Compartilhe

O economista Henrique Jäger foi eleito nesta quarta-feira, 5, para a presidência da Petros, confirmou o fundo de pensão dos empregados da Petrobras e de outras empresas do setor. Antes de tomar posse, porém, o novo presidente ainda precisa ser habilitado pela Superintendência Nacional de Previdência Complementar (Previc), informou a fundação. Jäger já havia ocupado o cargo entre 2015 e 2016.

O executivo foi escolhido após processo seletivo no mercado, conduzido por consultoria especializada em recrutamento, e sob orientação e supervisão do Conselho Deliberativo da fundação. Segundo a Petros, Jäger cumpre os requisitos exigidos pelo Estatuto para assumir o cargo de presidente.

Formado em Economia pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro e pós-graduado em Economia pela Universidade Federal Fluminense, Jäger atuou no Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e no Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese), além de ter sido pesquisador do Instituto de Estudos Estratégicos de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (Ineep).

Certificado pela Associação dos Profissionais de Investimento do Mercado de Capitais (Apimec), Jäger também foi membro do conselho de administração do Banco do Brasil e dos comitês de auditoria e de remuneração, além de ter integrado conselhos de administração e fiscal de grandes empresas brasileiras. Antes de chegar à Petros, Jäger integrava a equipe de assessores da presidência da Petrobras.

A Petros informou ainda que Leonardo Moraes segue na diretoria da Petros até o dia 16 de julho, enquanto Paulo Werneck teve seu mandato reconduzido até março de 2024. Os novos diretores de Seguridade e de Riscos, Finanças e Tecnologia serão escolhidos por meio de processos seletivos no mercado, que já estão em curso, seguindo o disposto no estatuto.

