PetroRio passa a deter 70% do Campo de Frade após compra de fatia da FJPL

A PetroRio concluiu a aquisição da Frade Japão Petróleo Limitada (FJPL), que detinha 18,26% da concessão e dos ativos operacionais do Campo de Frade. Assim, a companhia passa a deter 70% do campo, sendo os demais 30% da Petrobras.

A conclusão se deu após cumpridas as condições precedentes e aprovações necessárias, nesta terça-feira, dia 1º. “A aquisição representa mais uma etapa de sucesso na execução da estratégia de crescimento da PetroRio, através da aquisição e desenvolvimento de campos produtores”, afirma em comunicado.

Com a aquisição, as reservas da PetroRio crescem em 16 milhões de barris 2P e a produção terá um aumento de 3,5 mil barris por dia, considerados os resultados dos últimos três meses no Campo do Frade.

Os resultados do campo serão incorporados à demonstração financeira da PetroRio, que diz já ter capturado parte das reduções de custos por meio de sinergias operacionais terrestres, aéreas e marinhas ao longo do segundo e do terceiros trimestres. Os valores não foram revelados.

O Scotiabank atuou como advisor financeiro exclusivo e o Mattos Filho Advogados como assessor jurídico.