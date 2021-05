PetroRio: Média da produção diária de abril é 0,75% superior à do 1º trimestre

A PetroRio informou nesta sexta-feira, 7, seus dados operacionais referentes ao mês de abril. De acordo com a petrolífera, foram 31.553 barris de óleo equivalente por dia (boed) no mês passado, o que representou uma ligeira alta de 0,75% sobre a média diária do primeiro trimestre de 2021.

As vendas em abril somaram 2.021.498 barris (bbl), um montante 4,8% superior à venda média do primeiro trimestre do ano, de 1.927.712 bbl.

