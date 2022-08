PetroRio: lucro no 2º trimestre foi de US$ 139,9 milhões; alta de 112%

Estadão Conteúdo 03/08/2022 - 19:15 Compartilhe

A PetroRio reportou um lucro de US$ 139,9 milhões no segundo trimestre deste ano, alta de 112% na comparação com os US$ 66 milhões registrados no segundo trimestre de 2021 (ex-IFRS 16). Até o momento, a companhia só divulgou à Comissão de Valores Mobiliários (CVM) resultados financeiros em dólar.

O Ebitda, que mede a capacidade de geração de caixa da companhia, ficou em US$ 269,3 milhões no segundo trimestre, ante US$ 121,5 milhões há um ano, um aumento de 122%.

Já a receita líquida foi recorde, segundo a companhia, e atingiu US$ 377 milhões no segundo trimestre, alta de 95% com relação à receita de US$ 193 milhões registrada em igual período de 2021.

Contribuíram para o aumento de receita a alta no preço do barril Brent, que atingiu US$ 123,58 em junho, além da queda do custo de extração (lifting cost) ao patamar de US$ 11,1, o que representa redução de 22% na comparação com um ano atrás, destacou a PetroRio em nota.

De abril a junho, a petroleira vendeu aproximadamente 3,3 milhões de barris, um crescimento de 18% frente ao segundo trimestre de 2021. Então, a produção média foi de 33,3 mil barris de óleo equivalente por dia, um avanço marginal na comparação com a produção média de um ano atrás, de 31,2 mil barris por dia.

