PetroRio conclui aquisição de 30% restantes e passa a ter 100% do Campo de Frade

A PetroRio comunicou nesta sexta-feira, 5, que concluiu a aquisição da participação de 30% da Petrobras no Campo de Frade, após a assinatura de termo aditivo de concessão pela Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP).

A operação teve valor total de US$ 43,5 milhões, incluindo os US$ 7,5 milhões anunciados no contrato de compra e US$ 36 milhões pagos hoje. Além disso, a companhia receberá um estoque de óleo de aproximadamente 500 mil barris que se encontra no FPSO Frade, localizado na Bacia de Campos.

A partir de agora, o resultado econômico proveniente da participação de 30% no Campo de Frade passará a ser contabilizado e incorporado nas demonstrações financeiras da PetroRio. A companhia passa a deter 100% do Campo de Frade e 100% dos ativos offshore utilizados no desenvolvimento da produção do campo.

Segundo a PetroRio, a transação agrega uma reserva de aproximadamente 17 milhões de barris 1P e adiciona cerca de 5,2 mil barris de óleo à produção diária da companhia. Ainda permanece a possibilidade de um pagamento contingente de US$ 20 milhões caso ocorra uma nova descoberta economicamente viável não incluída no Plano de Revitalização do Campo de Frade.

