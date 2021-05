PetroRio: Campo de Polvo registra produção inicial de 2,5 mil barris de óleo/dia

A PetroRio informou nesta segunda-feira, 10, os resultados da perfuração no reservatório do Eoceno no Campo de Polvo. O poço POL-K registrou produção inicial em torno de 2,5 mil barris de óleo por dia, ainda em período de avaliação. O volume recuperável estimado deste poço é de cerca de 4 milhões de barris. O poço teve investimento de aproximadamente US$ 11 milhões, e tem um payback (retorno) estimado de menos de três meses.

“Este resultado, bastante satisfatório, em linha com o obtido no poço POL-L, perfurado em 2020, confirma o potencial do reservatório ‘Eoceno’, cujos volumes já estão contemplados no relatório de certificação de reservas mais recente”, diz a Petro Rio, em fato relevante.

O aumento de produção, que eleva a produção total do Campo de Polvo de volta a um patamar próximo a 12 mil barris por dia, também contribui para uma redução do lifting cost da companhia, diz a Petro Rio. Esta produção incremental também terá o benefício da alíquota marginal de royalties reduzida, de 5%, conforme aprovado pela Agência Nacional de Petróleo (ANP) no início de 2020.

