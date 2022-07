PetroRio aprova 1ª emissão de debêntures no valor de R$ 2 bilhões

O conselho de administração da PetroRio aprovou nesta quarta-feira, 20, a realização da 1ª emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, em 2 séries, da espécie quirografária, com garantia fidejussória adicional de sua controlada PetroRio Jaguar, no valor total de R$ 2 bilhões. Os títulos serão objetos de oferta pública com esforços restritos de distribuição.







A emissão contará com garantia fidejussória sob a forma de fiança, outorgada pela companhia e por suas controladas PetroRio O&G e Prio Bravo, nos termos aprovados pelo conselho de administração, na reunião de 12 de julho de 2022.

Os recursos obtidos pela PetroRio Jaguar com a integralização das debêntures da Primeira Série serão utilizados exclusivamente para o reembolso de gastos, despesas ou dívidas relacionadas à implantação de projeto de infraestrutura, bem como o pagamento futuro de gastos, despesas e/ou dívidas relacionadas ao projeto.

Já os recursos da Segunda Série serão utilizados para reforço do capital de giro da PetroRio Jaguar, bem como outros propósitos corporativos gerais, informou a companhia por meio de fato relevante.