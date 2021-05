PetroRio anuncia desdobramento de ações

(Reuters) – O conselho da PetroRio, maior produtora independente de petróleo do Brasil, anunciou na noite de sexta-feira uma operação de desdobramento de ações de cinco para um, conforme comunicado enviado ao mercado. De acordo com a empresa, cada ação passará a ser representada por cinco e serão emitidas novas ações, mas o capital social permanecerá o mesmo. O objetivo do desdobramento, segundo a empresa, é aumentar a liquidez das ações e tornar os papéis acessíveis a um maior número de investidores. As ações recém-divididas começarão a ser negociadas em 6 de maio, informou a PetroRio.

(Reportagem de Gram Slatery)

Veja também