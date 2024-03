PetroReconcavo tem lucro líquido de R$ 186,68 Mi no 4º trimestre de 2023; alta de 29%

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 05/03/2024 - 21:00 Para compartilhar:

A PetroReconcavo atingiu lucro líquido de R$ 186,68 milhões no quarto trimestre de 2023, uma alta de 29% na comparação com igual período de 2022.

No trimestre, o Ebitda (lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização) da empresa caiu 35% na base anual, para R$ 246,73 milhões entre outubro e dezembro do ano passado. Com isso, a margem Ebitda retraiu 14,6 pontos porcentuais (pp) no trimestre na comparação anual, para 35,8%.

A receita líquida, por sua vez, totalizou R$ 689 milhões no último trimestre de 2023, uma queda de 8% em relação ao mesmo intervalo do ano anterior.

De acordo com a companhia, a receita do período foi impactada pela redução de 12% da produção de petróleo na mesma base de comparação, parcialmente compensada pela venda de parte do estoque acumulado durante o terceiro trimestre de 2023.

A dívida líquida da PetroReconcavo era de R$ 881,11 milhões no período, revertendo a linha negativa de um ano antes. A alavancagem, medida pela dívida líquida por Ebtida dos últimos 12 meses, passou de -0,02 vez para 0,69 vez.

Operacional

No quarto trimestre, a produção média bruta de 25,39 mil barris de óleo equivalente (boed), uma retração de 9% ante o mesmo período de 2022. Em dólar, o custo de produção, mais conhecido como lifting cost, subiu 18% no trimestre na comparação anual, para US$ 14,28.

O preço médio à vista do petróleo tipo Brent foi de US$ 84,05 por barril no último trimestre do ano passado, valor 3% inferior ao visto no mesmo intervalo do ano anterior. A taxa de câmbio médio foi de R$ 4,95 no trimestre, uma alta de apenas 1% na mesma base de comparação.

