Petrópolis sediará a etapa Estadual da Olimpíada Brasileira de Robótica 2019

Petrópolis – Cinquenta e nove equipes de dez municípios participarão da etapa Estadual da Olimpíada Brasileira de Robótica 2019 que será realizada neste domingo, dia 22, no Sesc Quitandinha. Uma equipe da Faeterj Petrópolis, que tem apoio da prefeitura através da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, também disputará a competição.

“A ideia é que possamos abrigar cada vez mais eventos que estimulem a tecnologia na nossa cidade. Temos um setor produtivo importante, com universidades que formam mão de obra especializada e queremos que os jovens busquem, cada vez mais, participarem desse tipo de atividade que estimula o desenvolvimento”, afirma o prefeito Bernardo Rossi.

Os petropolitanos que participarão do evento estão no último ano do ensino médio técnico em Tecnologia da Informação do Centro Profissional em Tecnologia da Informação da Faetec Petrópolis. Eles ganharam a medalha de ouro na etapa regional da Olimpíada Brasileira de Robótica e estão confiantes com a etapa estadual da olimpíada. No evento, organizado pela OBR Rio e Faeterj, Petrópolis concorre com o grupo “Sir Breguete” que é composto por Lucas Muniz, Bianca Guarizi e Christian Moreira.

“Como Instituição pública de ensino, acreditamos que esse tipo de evento proporciona o aprendizado na prática, que é o que estimulamos no laboratório de robótica. Para Petrópolis, abrigar um evento como esse mostra a importância da cidade na área da inovação científica e tecnológica e consolida a cidade como grande polo de talentos”, afirma Lucimar Cunha, diretora da Faeterj Petrópolis.

A etapa estadual da Olimpíada Brasileira de Robótica 2019 vai ocorrer das 8h às 18h. O evento conta com a participação de estudantes de ensino fundamental, médio e técnico de escolas públicas e privadas de todo o país e tem como objetivo divulgar a robótica, suas aplicações, possibilidades, produtos e tendências.