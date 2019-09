Petrópolis receberá etapa do Circuito Cervejeiro de Corrida

Petrópolis – Uma prova de corrida com 3,8 quilômetros, percorrendo o Centro Histórico de Petrópolis e com direito a uma cerveja nos pontos de hidratação. Se interessou? Pois essa é a ideia do Circuito Cervejeiro de Corrida, que acontecerá neste domingo, às 10 horas. Evento que conta com o apoio da prefeitura e terá ainda aula de zumba e música ao vivo.

O valor para participar da etapa é de R$ 104, e dá direito a um kit com camiseta, medalha e quatro pulseiras que poderão ser trocadas por cerveja no trajeto. Para quem não quiser a camiseta, a inscrição, que deve ser feita até esta sexta-feira, custará R$ 74. O principal objetivo do evento é promover a confraternização entre os participantes, por isso, não existe um vencedor, apenas medalhas de participação para os atletas inscritos.

“O Circuito Cervejeiro tem uma proposta de diferenciada, de lazer e diversão, que agrada uma grande parcela dos corredores de rua”, destacou o prefeito Bernardo Rossi.

O evento é visto como uma boa oportunidade de atrair turistas para o município, já que grande parte dos corredores são de outras localidades.

“Mais de 90% dos atletas são de fora da cidade, o que movimenta o comércio de uma maneira geral, como restaurantes e hotéis”, garante Farli Gandra, organizador da prova.

Após a etapa de Petrópolis, o Circuito Cervejeiro de Corrida passará também por Penedo, no mês de outubro, e por Ibitipoca, em novembro.