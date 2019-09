Petrópolis fica em 3º lugar entre as cidades mais inteligentes e conectadas do estado

Petrópolis – Petrópolis se destacou no Ranking Connected Smart Cities, que analisa 70 indicadores em todas as cidades com mais de 50 mil habitantes, em 11 eixos temáticos, identificando as mais inteligentes. O município ficou em 3º lugar no estado, atrás apenas de Niterói e do Rio de Janeiro. Entre as 100 cidades do Brasil avaliadas, ficou em 35ª colocação.

O secretário de Desenvolvimento Econômico, Marcelo Fiorini, que representou o prefeito Bernardo Rossi durante o Fórum Connected Smartcities, destacou as iniciativas da prefeitura para o desenvolvimento do conceito de Cidade Inteligente e salientou que o poder público vem trabalhando no levantamento das ações necessárias para melhorar a conectividade.

“A intenção é de que Petrópolis ocupe a 10ª colocação nesse ranking. Por isso estamos com o projeto SmartCity e, seguimos com as ações como o CERT e Centros de Inclusão Digital que oferecem cursos gratuitos para a população para garantir o acesso tecnológico nas comunidades, criamos a Lei da Inovação, que fomenta o setor e tem como objetivo tornar a cidade ainda mais atrativa para novos empreendedores”, afirmou Marcelo.

A prefeitura analisa ainda de que forma a tecnologia pode auxiliar em assuntos como mobilidade urbana, problemas relacionados à inundações e segurança pública. Um projeto especifico sobre esses temas está em fase de elaboração.

“Estamos estudando projetos que utilizarão sensores para em determinados pontos da cidade que poderão ajudar o poder público a conseguir saídas para desafios urbanos. O resultado mostra que estamos no caminho certo e continuaremos lutando para melhorar a questão da conectividade e fomentar a inovação na nossa cidade”, contou Fiorini.