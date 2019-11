Petrópolis é citada em estudo com uma das melhores cidades do país para investir

Pela primeira vez a cidade de Petrópolis, na Região Serrana, aprece no ranking ‘Melhores cidades para fazer negócios’. Elaborado pela consultoria Urban Systems desde 2014, o estudo aponta os 100 municípios brasileiros que oferecem as melhores condições para investir. A pesquisa, realizada anualmente para a revista Exame, analisa as cidades do país com mais de 100 mil habitantes nos seguintes quesitos: desenvolvimento econômico, capital humano, desenvolvimento social e infraestrutura.

No ranking, Petrópolis, a única da Região Serrana que aparece na lista, ficou em 91º lugar. Quando o assunto é infraestrutura, a posição melhora: 72ª colocação. Segundo o prefeito Bernardo Rossi, a inclusão da cidade na lista é resultado das iniciativas adotadas pela administração pública para estimular o empreendedorismo.

“Desburocratização dos serviços, implantação de leis de incentivo e acolhimento aos novos empreendedores é um destaque na nossa gestão. Figurar nesse ranking mostra que estamos no caminho certo. Petrópolis vem registrando aumento no número de empresas, principalmente no setor de Comércio e Serviços. Vamos continuar incentivando os novos negócios para mostrar que a cidade tem o ambiente favorável para quem deseja empreender”, declarou o prefeito Bernardo Rossi.

De acordo com Rossi, uma das inciativas que estão dando resultado é o Espaço Empreendedor, que, inaugurado no primeiro ano de sua gestão, em 2017, presta serviços gratuitos de orientação, formalização de negócios e capacitação empresarial. Desde janeiro deste ano, foram 11.263 atendimentos.

“Com o Espaço Empreendedor, estamos ajudando quem quer ampliar seu negócio ou mesmo abrir uma empresa. O principal reflexo é o aumento de geração de emprego e renda na cidade”, destacou o prefeito.

Alvará com emissão rápida