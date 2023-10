Petróleo WTI atinge valor mínimo em 2 meses

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 31/10/2023 - 20:54 Para compartilhar:

Os preços do barril de petróleo West Texas Intermediate (WTI), negociado no mercado americano, caíram nesta terça-feira (31) para o mínimo em dois meses, em meio a sinais de desaceleração nas grandes economias.

O preço do WTI para entrega em dezembro caiu 1,56%, para 81,02 dólares, e chegou a marcar 80,74 dólares durante o dia em Nova York. Já o barril Brent do Mar do Norte, de referência na Europa e para entrega no mesmo mês, fechou praticamente estável, em leve baixa de 0,04%, para 87,41 dólares.

O petróleo começou a sessão no positivo, em um contexto de preocupação pela guerra entre Israel e Hamas. Mas, ao final da jornada, o mercado mudou de tendência.

Segundo Phil Flynn, da Price Futures Group, a declaração do porta-voz do braço militar de Hamas indicando a libertação de reféns estrangeiros nos próximos dias fez o preço do petróleo cair. “Os especuladores olharam para a saída”, resumiu o analista.

“A possibilidade de uma libertação de reféns indica que Israel, talvez, vai avançar de forma menos agressiva” que o esperado pelos operadores, indicou Flynn. “Os mercados estão nervosos e esta notícia foi suficiente para anular uma retomada do petróleo”, acrescentou.

O fato de não haver uma escalada regional do conflito no Oriente Médio contém os preços, observou em nota Carsten Fritsch, do Commerzbank.

Além disso, o mercado recebeu uma série de indicadores macroeconômicos divulgados nesta terça que mostraram uma piora da conjuntura na Europa, com uma contração do PIB no terceiro trimestre comparado com o anterior, enquanto na China a atividade industrial também registrou queda em outubro.

“A preocupação sobre a economia mundial se acentuou”, estimou Craig Erlam, da Oanda.

tu/as/mr/db/rpr/am

COMMERZBANK

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias