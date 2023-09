Petróleo volta a subir e Brent se aproxima de US$ 95 o barril

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 15/09/2023 - 19:32 Compartilhe

Os preços do petróleo registraram outra sessão de ganhos nesta sexta-feira (15), ainda impulsionados por uma oferta insuficiente, enquanto os indicadores traziam boas notícias sobre a demanda na China e nos Estados Unidos.

O barril de Brent para entrega em novembro subiu para US$ 93,93, um aumento de 0,24%. Mais cedo, chegou perto da marca simbólica de US$ 95, atingindo US$ 94,63.

Já o preço do West Texas Intermediate (WTI), com vencimento em outubro, subiu 0,67%, chegando a US$ 90,77.

Desde o final de agosto, o WTI teve 13 sessões positivas em 16 dias de negociação, e seu preço aumentou 15%.

Segundo Edward Moya, da Oanda, o preço do petróleo continuou subindo nesta sexta-feira devido aos indicadores americanos e chineses.

Na China, a produção industrial e as vendas no varejo superaram as expectativas em agosto.

Nos Estados Unidos, o Federal Reserve (Fed, Banco Central americano) indicou que a produção industrial aumentou 0,4% em agosto, em relação ao mês anterior, superando a previsão de 0,1% dos economistas.

tu/gv/dg/am/mvv

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias