Petróleo volta a subir após dias em baixa

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 22/08/2024 - 18:38 Para compartilhar:

As cotações do petróleo fecharam em alta nesta quinta-feira (22), graças a compras técnicas a baixo preço, depois de vários dias de queda.

O barril Brent do Mar do Norte, negociado em Londres para entrega em outubro, subiu 1,54%, para 77,22 dólares. Por sua vez, o West Texas Intermediate (WTI), referência no mercado americano e com vencimento no mesmo mês, avançou 1,50%, a 73,01 dólares.

Para Phil Flynn, da firma de serviços financeiros Price Futures Group, o petróleo viu-se estimulado por fatores técnicos ao encontrar um piso depois que o WTI alcançou na quarta-feira seu valor mínimo em seis meses.

Com seis sessões de queda em sete dias, “o mercado foi longe demais”, assinalaram os analistas do banco JPMorgan.

Daniel Ghali, do banco de investimentos TD Securities, acrescenta que os especuladores levaram quase ao máximo suas apostas de baixa.

Nesta quinta-feira, o levantamento PMI do S&P Global com diretores de compras de empresas evidenciou que a atividade econômica nos Estados Unidos se comporta, em agosto, melhor que o esperado.

Esses elementos relativizam a amplitude da desaceleração na maior economia global e isso tranquiliza o mercado sobre a demanda de energia, o que dá suporte aos preços do petróleo.

tu/mr/dg/rpr/am

S&P Global Ratings