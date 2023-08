Petróleo volta a subir, apoiado em demanda dos EUA e tensões no mercado

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 17/08/2023 - 20:32 Compartilhe

O petróleo registrou recuperação nesta quinta-feira (17), após três sessões de queda, graças à resiliência da economia americana e às tensões no mercado, que compensaram as preocupações com a saúde da economia chinesa.

O barril de Brent do Mar do Norte para entrega em outubro subiu 0,80%, a 84,12 dólares, em Londres. Por sua vez, o West Texas Intermediate (WTI) para setembro teve um aumento de 1,27%, a 80,39 dólares.

Os dados divulgados na quarta-feira pela Administração de Informação de Energia dos Estados Unidos (EIA) mostraram que a demanda por petróleo no país “está em um nível máximo desde o início do ano”, destacaram os analistas da DNB.

Davide Petrella, analista da Moneyfarm, também lembra que os cortes da Opep+ podem significar “uma redução significativa” na produção nos próximos meses, uma vez que diminuem a extração para manter os preços em vista de uma possível queda na demanda.

