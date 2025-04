Petróleo tem forte queda por preocupação com oferta e demanda

Os preços do petróleo tiveram forte queda nesta quarta-feira, devido à perspectiva de uma demanda mundial fraca e ao receio de um aumento da produção pela Opep.

O barril do Brent para entrega em junho caiu 1,76%, aos US$ 63,12, e o WTI despencou 3,66%, aos US$ 58,21, seu nível de fechamento mais baixo desde 2021.

“Os dados econômicos americanos desta manhã não ajudaram os preços. O mercado de petróleo bruto foi particularmente afetado”, resumiu John Kilduff, da Again Capital.

O petróleo acentuou sua queda após a divulgação dos dados do PIB americano no primeiro trimestre, que despertou os temores envolvendo a demanda. Essa foi a primeira medida da atividade econômica americana desde o retorno de Donald Trump ao poder, dados que eram muito aguardados após os anúncios de tarifas feitos pelo republicano.

“As perspectivas econômicas vinculadas a esses direitos aduaneiros começam a se materializar e são muito prejudiciais”, observou Kilduff.

Os investidores temem “um aumento maior do que o esperado da produção de petróleo pela Opep+”, comentou Arne Lohmann Rasmussen, analista da Global Risk Management. Em 5 de maio, o grupo apresentará seu plano de produção para o mês de junho.

