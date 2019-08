Petróleo sobe tentando recuperar perdas recentes

Os contratos futuros de petróleo fecharam em alta nesta sexta-feira, na tentativa de recuperar as perdas dos últimos pregões, acompanhando o apetite por risco verificado nos mercados internacionais ao longo do dia. Os ganhos foram contidos, no entanto, com cortes na previsão de demanda pela commodity, divulgados hoje pela Organização dos Países Exportadores de Petróleo (Opep).

O petróleo do tipo WTI para entrega em outubro, negociado na New York Mercantile Exchange (Nymex), fechou em alta de 0,71%, a US$ 54,81 o barril. O WTI para entrega em setembro, que até ontem era o contrato mais líquido, encerrou o dia se fortalecendo 0,73%, a US$ 54,87 o barril, com alta de 0,68% na semana.

Já o petróleo Brent para o mesmo mês, comercializado na Intercontinental Exchange (ICE), subiu 0,70%, a US$ 58,64 o barril; na semana, houve avanço de 0,19%.

Os mercados internacionais renovaram o apetite por risco nesta sexta-feira, após uma semana de cautela persistente, e não deixaram de lado os contratos de petróleo, que ganharam força.

As altas foram contidas, entretanto, por informações sobre a demanda, publicadas hoje em relatório da Opep. O cartel reduziu a previsão de aumento da demanda por petróleo em 40 mil barris por dia (bpd), a 1,1 milhão de bpd. O documento também alertou que a projeção está “sujeita a riscos negativos”, dadas as incertezas sobre a desaceleração econômica do globo, o que, consequentemente, pressiona a demanda pela commodity energética.

“O preço do petróleo permanece à mercê das expectativas para a economia global e, portanto, fica preso entre as preocupações econômicas e espera que a disputa comercial possa terminar em breve”, diz Eugen Weinberg, analista do Commerzbank.

No tocante à oferta, o relatório da Opep informou que a produção global de petróleo cresceu 230 mil bpd, para 98,71 milhões de bpd, mas revisou para baixo a oferta do Brasil, de 3,54 milhões de bpd para 3,48 milhões de bpd.

Nos Estados Unidos, o número de poços e plataformas de petróleo em atividade avançou 6 na semana, a 770, informou a Baker Hughes, companhia que presta serviços no setor.