Petróleo sobe mais de 2% com alta da demanda nos EUA e menor produção

Reutersi Reuters - https://istoe.com.br/author/reuters/ 28/04/2023 - 17:17 Compartilhe

Por Scott DiSavino







NOVA IORQUE (Reuters) – Os preços do petróleo subiram mais de 2% nesta sexta-feira, depois que as empresas de energia divulgaram resultados positivos e dados dos EUA mostraram que a produção de óleo bruto estava diminuindo enquanto a demanda por combustível estava crescendo.

Em seu último dia como primeiro mês, o contrato junho do Brent subiu 1,17 dólar, ou 1,5%, para 79,54 dólares o barril, enquanto o contrato mais negociado, o julho, subiu 2,7% para 80,33 dólares.

O petróleo nos EUA (WTI) subiu 2,02 dólares, ou 2,7%, para 76,78 dólares.

Apesar dos ganhos diários, Brent e WTI caíram pela segunda semana consecutiva, com o Brent registrando uma quarta queda mensal consecutiva, com dados econômicos decepcionantes dos EUA e incerteza sobre as taxas de juros pesando sobre as perspectivas de demanda.

“O mercado esteve em baixa durante grande parte da semana devido às preocupações com uma recessão econômica iminente e uma expansão da crise bancária com o First Republic”, disse Phil Flynn, analista do Price Futures Group.

“Mas hoje houve manchetes mostrando que pode haver uma solução para o problema do First Republic, e havia dados apontando para um aumento na demanda de petróleo e um declínio na produção”, disse Flynn.

(Reportagem adicional de Shadia Nasralla em Londres, Yuka Obayashi em Tóquio e Jeslyn Lerh em Cingapura)







Siga a Istoé no Google News e receba alertas sobre as principais notícias