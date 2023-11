Petróleo sobe levemente após confirmação de cortes de produção

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 06/11/2023 - 20:37 Para compartilhar:

Os preços do petróleo subiram levemente nesta segunda-feira (6), após a Arábia Saudita e a Rússia confirmarem seus cortes na produção até o final do ano.

O barril de Brent do Mar do Norte para entrega em janeiro subiu 0,34% para 85,18 dólares em Londres.

E o barril do West Texas Intermediate (WTI) para dezembro aumentou 0,38% para 80,82 dólares em Nova York.

Os preços do petróleo foram beneficiados pela fraqueza do dólar, o que torna o barril mais barato para investidores em outras moedas.

Arábia Saudita e Rússia confirmaram no fim de semana que manterão seus cortes de produção e exportação como planejado até o final do ano. Somada, a redução é de 1,3 milhões de barris por dia.

“As declarações dos dois países indicam que os cortes serão revisados no próximo mês para decidir se é conveniente prolongá-los, aprofundá-los ou suspendê-los, dependendo das condições do mercado”, explicou Giovanni Staunovo, analista do UBS.

“Esse processo de revisão mensal permite que a Arábia Saudita mantenha o controle do mercado de petróleo ajustando sua produção de acordo com os fundamentos do mercado”, acrescentou.

burs-emb-vmt/mr/db/ic/am

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias