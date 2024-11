Petróleo sobe impulsionado por tensões geopolíticas

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 01/11/2024 - 19:05 Para compartilhar:

Os preços do petróleo subiram nesta sexta-feira (1º) após o anúncio de possíveis represálias iranianas contra Israel.

O barril de Brent do Mar do Norte para entrega em janeiro subiu 0,40%, chegando a 73,16 dólares.

Enquanto isso, o barril de West Texas Intermediate (WTI) para entrega em dezembro subiu 0,33%, atingindo 69,49 dólares.

Mais cedo, o Brent e o WTI alcançaram, respectivamente, 74,94 dólares e 71,45 dólares.

Os investidores reagiram ao alerta iraniano de quinta-feira contra Israel, quando um alto conselheiro do líder supremo do país, o aiatolá Ali Khamenei, anunciou que o Irã daria uma resposta “implacável” ao ataque israelense de sábado contra instalações militares em território iraniano, segundo a mídia local.

De acordo com o meio de comunicação americano Axios, que cita uma fonte de “inteligência israelense”, as represálias viriam do “território iraquiano”.

O risco de que o Iraque, um grande produtor de petróleo, seja arrastado para o conflito impulsionou os preços do “ouro negro”.

O petróleo “disparou quando a informação saiu, mas (…) como não ouvimos mais nada desde então, os mercados voltaram às suas posições”, resumiu Phil Flynn, da Price Futures Group, à AFP.

A incerteza sobre as eleições nos Estados Unidos também mantém o mercado em alerta.

“Se nos guiarmos pelas manchetes, os preços deveriam estar mais altos. (…) Mas não sabemos se haverá uma vitória esmagadora ou uma eleição contestada”, e “todas essas coisas deixam as pessoas [os operadores] em suspense”, acrescentou Flynn.

ni/tu/liu/mr/nn/am