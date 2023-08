Petróleo sobe frente a possíveis novos cortes da Opep+

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 31/08/2023 - 20:09 Compartilhe

Os preços do petróleo subiram nesta quinta-feira (31) diante da possibilidade de novos cortes na produção pela Opep+ em um mercado já sob tensão.

O barril de Brent do Mar do Norte para entrega em outubro ganhou 1,16%, atingindo 86,86 dólares em Londres. Enquanto isso, o West Texas Intermediate (WTI) para o mesmo mês subiu 2,45%, a 83,63 dólares.

O vice-primeiro-ministro russo, Alexander Novak, afirmou que a Opep e seus aliados dentro da aliança Opep+ concordaram com novos cortes na produção.

“Sim, estamos de acordo”, respondeu Novak quando questionado pelo presidente russo, Vladimir Putin, durante uma reunião de governo televisionada nesta. “Anunciaremos publicamente os principais parâmetros na próxima semana”, acrescentou.

Muitos atores do mercado ficaram intrigados com essas afirmações. Os analistas da S&P Global Commodity Insight indicaram que conversaram anonimamente com um representante da Opep+ que disse que não estava “ciente de nenhum novo acordo” e que um ajuste nos volumes “exigiria convocar uma reunião formal”.

A próxima reunião do grupo está prevista para 4 de outubro.

