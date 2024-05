Petróleo sobe e mantém oscilações afetados pelos EUA

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 15/05/2024 - 18:21 Para compartilhar:

Os preços internacionais do petróleo fecharam em alta nesta quarta-feira (15), mantendo o movimento oscilante observado nas últimas duas semanas e sendo afetados por uma contração mais forte do que o esperado nos estoques de petróleo dos Estados Unidos.

Em Londres, o preço do barril de Brent do Mar do Norte para entrega em julho subiu 0,44%, fechando em 82,75 dólares.

Em Nova York, o barril de West Texas Intermediate (WTI) com vencimento em junho aumentou 0,78%, a 78,63 dólares.

Com uma exceção, o WTI tem se movido sistematicamente na direção oposta à sessão anterior nas últimas duas semanas, sinalizando uma forte indecisão no mercado de petróleo.

“Estamos em uma posição de espera neste momento”, apesar dos preços continuarem oscilando, explicou Stephen Schork, da consultoria Schork.

Durante outra sessão volátil, os preços começaram a cair após a divulgação de um relatório da Agência Internacional de Energia (AIE), que revisou para baixo sua estimativa de crescimento da demanda em 2024.

A AIE prevê apenas um crescimento de 1,1 milhão de barris por dia, o que significa 140 mil barris a menos do que na projeção do mês passado.

Por outro lado, os estoques comerciais de petróleo nos Estados Unidos diminuíram 2,5 milhões de barris na semana passada, muito mais do que o previsto. Os analistas esperavam uma contração de 600 mil barris.

