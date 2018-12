Petróleo sobe digerindo notícias relacionadas a exportações da Arábia Saudita

Os contratos futuros de petróleo encerraram o pregão desta quinta-feira, 13, em alta, à medida que os investidores continuaram a repercutir o declínio no volume estocado de óleo nos Estados Unidos e a possibilidade de a Arábia Saudita reduzir as exportações de óleo para os americanos.

Na New York Mercantile Exchange (Nymex), o petróleo WTI para janeiro fechou em alta de 2,79%, cotado a US$ 52,58 por barril. Já na Intercontinental Exchange (ICE), o barril do Brent para entrega em fevereiro avançou 2,16%, para US$ 61,45.

Os estoques globais de petróleo estão em ascensão, com o volume estocado nos países da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) aumentando em 5,7 milhões de barris, para 2,872 bilhões de barris em outubro, de acordo com dados da Agência Internacional de Energia (AIE). A instituição também informou que, pela primeira vez desde março, os estoques subiram acima da média de cinco anos – uma medida importante usada pela Organização dos Países Exportadores de Petróleo (Opep) para direcionar estoques. O cartel e seus parceiros, incluindo a Rússia, concordaram em cortar a produção em 1,2 milhão de barris em uma reunião na semana passada.

“Os cortes acordados têm um impacto. Eles fazem o balanço entre oferta e demanda menos pessimista, mas não o fazem otimista”, afirmou o analista Tamas Varga, da corretora PVM. De acordo com ele, os estoques da OCDE podem subir para 2,9 bilhões de barris até o início de 2019, sem expectativa de que ocorra uma parada a menos que exista uma interrupção não planejada no fornecimento.

Dados das três principais organizações de energia – Opep, AIE e Departamento de Energia dos EUA (DoE, na sigla em inglês) – mostram consenso sobre os crescentes estoques globais, indicando que é provável que 2019 comece com níveis de estoques da OCDE mais elevados do que um ano atrás. Analistas comentaram que os recentes cortes acordados entre a Opep e seus aliados não serão suficientes para lidar com o superávit, de acordo com as últimas projeções de oferta e demanda das três agências.

No entanto, nesta quinta-feira, notícia da agência Bloomberg fez com que os preços do petróleo subissem, tendo em vista que a Arábia Saudita planeja reduzir as exportações de óleo para os EUA nas próximas semanas, em um esforço para reduzir o acúmulo nos estoques de petróleo em solo americano, segundo informações envolvendo a estatal Saudi Aramco. Os envios podem testar o nível mais baixo em 30 anos, que foi registrado no fim de 2017, de 582 mil barris por dia. Fonte: Dow Jones Newswires.