Petróleo sobe com suspensão de exportações de gasolina russa

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 27/02/2024 - 19:25 Para compartilhar:

Os preços do petróleo subiram significativamente pela segunda sessão consecutiva, nesta terça-feira (27), impulsionados pela suspensão de algumas exportações de gasolina da Rússia, o que também elevou o valor dos produtos refinados.

O barril de petróleo Brent do Mar do Norte para entrega em abril subiu 1,35% e fechou em 83,65 dólares.

O West Texas Intermediate (WTI) para o mesmo mês avançou 1,66%, chegando a 78,87 dólares.

A Rússia decidiu suspender parcialmente suas exportações de gasolina a partir de 1º de março, medida destinada a “estabilizar os preços no mercado interno”, segundo o veículo de comunicação russo RBC.

A medida não se aplicará aos países-membros da União Econômica Euroasiática, nem ao Uzbequistão e à Mongólia, dois grandes consumidores de produtos petrolíferos russos.

Para John Kilduff, da Again Capital, esta decisão “é uma prova” de que as infraestruturas russas foram afetadas pelos recentes ataques ucranianos em várias áreas do oeste do país.

Embora muitos analistas esperem que o impacto seja limitado em termos de volume, os operadores aproveitaram esse anúncio para impulsionar os preços, segundo Kilduff.

O contrato europeu de futuros da gasolina Eurobob, uma das referências do mercado, se aproximou nesta terça-feira de seu nível mais alto dos últimos cinco meses.

Nos Estados Unidos, os preços no atacado da gasolina permanecem firmes, com um aumento de 2,7% em dois dias.

A interrupção russa ocorre em um momento em que o mercado já está tenso devido à baixa atividade das refinarias nos Estados Unidos, que estão em plena temporada de manutenção.

tu/arm/mar/am/mvv

BANQUE ROYALE DU CANADA

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias