Petróleo sobe com planos dos EUA de reabastecer reserva estratégica

Por Arathy Somasekhar

HOUSTON (Reuters) – Os preços do petróleo fecharam em alta nesta terça-feira, revertendo uma queda de mais de 2% no início da sessão, diante de planos do governo dos Estados Unidos para reabastecer a reserva emergencial de petróleo do país e antecipando uma demanda sazonal mais alta.

O petróleo Brent subiu 0,43 dólar, ou 0,6%, a 77,44 dólares o barril, enquanto o petróleo nos EUA (WTI) avançou 0,55 dólar, ou 0,8%, a 73,71 dólares.

Ambos os contratos de referência caíram cerca de 2,5% no início da sessão, após dois dias de ganhos.

Os planos do governo do presidente Joe Biden de começar a comprar petróleo para reabastecer a Reserva Estratégica de Petróleo ajudaram a cobrir posições vendidas especulativas, disse Robert Yawger, diretor executivo de futuros de energia da Mizuho.

A secretária de Energia dos EUA, Jennifer Granholm, disse que o governo poderia começar a comprar de volta o petróleo bruto para a Reserva Estratégica de Petróleo no final deste ano, depois que Biden no ano passado determinou a maior venda até agora do estoque.

Um relatório da Energy Information Administration (EIA) apontando para uma maior demanda sazonal e uma produção menor do que o esperado também apoiou os preços.

(Reportagem de Arathy Somasekhar em Houston; Reportagem adicional de Ahmad Ghaddar em Londres, Katya Golubkova em Tóquio e Emily Chow em Cingapura)

