Petróleo sobe com perspectiva de corte de juros nos EUA

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 23/08/2024 - 18:35 Para compartilhar:

As cotações do petróleo fecharam em forte alta nesta sexta-feira (23) diante da perspectiva de corte nas taxas de juros nos Estados Unidos e de novas tensões no Oriente Médio.

O preço do barril Brent do Mar do Norte, negociado em Londres para entrega em outubro, subiu 2,33%, para 79,02 dólares. Já o West Texas Intermediate (WTI), referência nos Estados Unidos com vencimento nesse mesmo mês, subiu 2,49%, aos 74,83 dólares.

O mercado, que abriu em alta, subiu ainda mais após a divulgação da nova posição do Federal Reserve (Fed, o banco central americano) sobre a taxa de juros.

O presidente do Fed, Jerome Powell, abriu as portas nesta sexta-feira para um primeiro corte nos juros na próxima reunião de seu comitê de política monetária em setembro.

“Chegou a hora de um ajuste da política” monetária, declarou Powell durante seu tradicional discurso na reunião internacional de diretores de bancos centrais de Jackson Hole, Wyoming. “A direção é clara”, acrescentou.

O presidente do banco central americano garantiu ter “maior confiança de que a inflação está em uma trajetória duradoura rumo aos 2%”, que é a meta da instituição.

A declaração causou entusiasmo nos mercados. A redução do custo de crédito provocada pelo corte de juros é um incentivo ao consumo em geral e, consequentemente, à demanda por energia.

Além disso, Bart Melek, do banco de investimento TD Securities, avalia que continua no mercado uma recuperação técnica devido à mudança de posição de operadores especulativos que estavam maciçamente posicionados para a baixa até agora.

tu/liu/mr/dga/rpr/mvv