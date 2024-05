Petróleo sobe com oferta da Rússia ameaçada por conflito na Ucrânia

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 13/05/2024 - 18:39 Para compartilhar:

Os preços internacionais do petróleo subiram nesta segunda-feira (13) após uma série de ataques ucranianos a instalações de armazenamento e refino russas, bem como sinais de fortalecimento da demanda nos Estados Unidos.

Em Londres, o preço do barril de petróleo Brent do Mar do Norte para entrega em julho subiu 0,68%, fechando em US$ 83,36.

Já em Nova York, o barril do West Texas Intermediate (WTI), com vencimento em junho, aumentou 1,09%, chegando a US$ 79,12.

Segundo Phil Flynn, da Price Futures Group, “o risco geopolítico está ressurgindo no mercado de petróleo”, com atenção especial para Rússia e Ucrânia.

Nos últimos dias, a Ucrânia atacou uma refinaria russa na república de Bashkorstan, outra em Volgogrado e um terminal petrolífero em Belgorod.

Esses ataques, somados a muitos outros nos últimos meses, estão reduzindo as capacidades de refino da Rússia.

Espera-se que suas exportações de diesel dos principais portos do oeste caiam em maio para o nível mais baixo em pelo menos três anos, de acordo com dados da empresa Kpler, mostrando uma queda nos volumes de mais de 30% em relação a abril.

