Petróleo sobe após queda das reservas dos EUA e enfraquecimento do dólar

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 17/07/2024 - 18:45 Para compartilhar:

Os preços internacionais do petróleo subiram fortemente nesta quarta-feira (17) após a divulgação dos estoques semanais de petróleo nos Estados Unidos, que caíram pela terceira semana consecutiva.

Em Londres, o preço do barril de petróleo Brent do Mar do Norte para entrega em setembro subiu 1,61%, atingindo US$ 85,08.

Em Nova York, o West Texas Intermediate (WTI) para entrega em agosto subiu 2,58%, sendo cotado a US$ 82,85.

Os preços do petróleo também foram impulsionados pelo enfraquecimento do dólar.

As reservas comerciais de petróleo voltaram a diminuir bruscamente na semana passada nos Estados Unidos, segundo os dados da Agência de Informação sobre Energia dos EUA (EIA).

Essas reservas caíram 4,9 milhões de barris na semana que terminou em 12 de julho, enquanto os analistas previam uma queda de cerca de um milhão de barris, de acordo com o consenso do mercado coletado pela agência Bloomberg.

“É a terceira semana consecutiva em que os estoques de petróleo caem com força e o mercado começa a detectar um déficit de oferta”, disse Phil Flynn, da consultoria Price Futures Group.

“Parece que os cortes de produção da Opep+ começam a fazer efeito”, acrescentou.

Além disso, o enfraquecimento do dólar em relação às principais moedas, no momento em que o mercado espera que o Federal Reserve (Fed, banco central) corte as taxas pela primeira vez em setembro próximo, também ajudou a inflar o preço do barril de petróleo.

Enquanto isso, um ataque dos rebeldes huthis do Iêmen no Mar Vermelho, uma rota comercial utilizada por petroleiros, provocou esta semana uma maré negra de 220 quilômetros de extensão.

vmt/clc/db/llu/am