Petróleo sobe antes de reunião da Opep+, mas Covid na Índia limita alta

Por Alex Lawler

LONDRES (Reuters) – Os preços do petróleo subiam nesta terça-feira, com o Brent, referência internacional, tocando 66 dólares por barril antes de reunião do grupo de produtores Opep+ para discussões sobre sua política de oferta, embora preocupações com a crise do coronavírus na Índia e impactos na demanda limitassem a alta.

A Organização dos Países Exportadores de Petróleo (Opep) e seus aliados terão uma reunião de monitoramento nesta terça-feira, ao invés de quarta-feira como planejado antes.

Um encontro técnico do grupo na segunda-feira expressou preocupações com os crescentes casos de Covid-19, mas manteve inalteradas suas projeções para a demanda por petróleo.

O petróleo Brent subia 0,4 dólar, ou 0,61%, a 66,05 dólares por barril, às 8:11 (horário de Brasília). O petróleo dos Estados Unidos avançava 0,48 dólar, ou 0,78%, a 62,39 dólares por barril.

“Traders não querem perder o potencial altista da reunião da Opep+, então há um otimismo limitado refletido nos preços”, disse Bjornar Tonhaugen, da Rystad Energy.

“Se a Opep+ fechar os olhos para a situação na Índia, os ganhos podem evaporar rapidamente.”

O grupo conhecido como Opep+ deve começar a reduzir levemente seus cortes de produção a partir de 1° de maio, sob um plano acertado antes da recente disparada da Covid-19 na Índia, onde o número de novos casos diários registrados subiu para mais de 300 mil por diversos dias.

“Nós ainda esperamos que o grupo não deve anunciar mudanças em seus planos”, disseram analistas do ING Economics em nota.

Veja também