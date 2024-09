Petróleo segue em queda apesar de possível intervenção da Opep

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 04/09/2024 - 18:53 Para compartilhar:

Os preços do petróleo voltaram a cair nesta quarta-feira (4), em um mercado preocupado com uma oferta abundante diante de uma demanda fraca, apesar das informações sobre uma possível intervenção da Opep.

O preço do barril de Brent do Mar do Norte para entrega em novembro caiu 1,42%, chegando a 72,70 dólares.

O West Texas Intermediate (WTI) para outubro ficou em 69,20 dólares, com uma perda de 1,62%.

É a primeira vez em quase 13 meses que o WTI fecha abaixo da marca simbólica de 70 dólares.

O preço do petróleo se recuperou no início da sessão após a agência Bloomberg reportar que a Organização dos Países Exportadores de Petróleo (Opep) e seus aliados na Opep+ estavam discutindo uma possível alteração no cronograma de aumento de sua produção.

Mas isso não foi suficiente para sustentar os preços.

A conjuntura da economia chinesa e uma possível desaceleração do crescimento nos Estados Unidos levantam preocupações sobre a demanda e pressionam os preços para baixo, especialmente os dos produtos refinados.

“Eles precisam fazer mais do que simplesmente dizer que estão conversando”, afirmou Robert Yawger, do Mizuho, sobre os membros do mecanismo Opep+.

Para Sam Stovall, da CFRA, o prêmio geopolítico sobre os preços desde o início da guerra entre Israel e Hamas “pode ter mascarado a fraqueza da demanda”.

