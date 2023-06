Petróleo segue em baixa

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 23/06/2023 - 19:24 Compartilhe

Os preços do petróleo continuaram caindo nesta sexta-feira e terminaram a semana em forte baixa, em um mercado que teme que as altas dos juros na Europa e nos Estados Unidos afetem a atividade econômica e a demanda de energia.

O barril do Brent para entrega em agosto caiu 0,39%, aos US$ 73,85, e o do WTI cedeu 0,50%, aos US$ 69,16, em Nova York.

“Os corretores temem que o Fed e seus pares mundiais paralisem o crescimento no segundo trimestre”, explicou Edward Moya, da Oanda.

