Petróleo se mantém em alta antes da reunião da Opep+

Os preços do petróleo voltaram a subir nesta segunda-feira (20), depois de fecharem em alta na sexta, em um mercado com pouco volume de negócios, à espera da reunião da Opep+ no próximo domingo.

Em Londres, o barril de Brent do Mar do Norte para entrega em janeiro subiu 2,12%, fechando a 82,32 dólares.

Enquanto isso, em Nova York, o barril de West Texas Intermediate (WTI) para entrega em dezembro subiu 2,25% a 77,60 dólares.

Os operadores esperam a reunião ministerial da Opep e seus aliados no âmbito da Opep+ para conhecer a situação futura da oferta de petróleo.

“Esperamos que Rússia e Arábia Saudita estendam seus cortes de produção por bastante tempo em 2024, mas outros cortes, de até um milhão de barris por dia, poderiam ser adicionados”, explicou, em nota, Susannah Streeter, da Hargreaves Lansdown.

“Vemos indícios de um enfraquecimento da demanda ou de uma oferta muito abundante” no curto prazo, “sendo assim, não me surpreenderiam novos cortes da Opep+ antes das festas de fim de ano e no primeiro trimestre” de 2024, afirmou Stephen Schork, do Schork Group.

