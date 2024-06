AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 28/06/2024 - 20:02 Para compartilhar:

Os preços do petróleo fecharam estáveis nesta sexta-feira, após atingirem o nível mais alto em quase dois meses.

O barril do Brent para entrega em agosto caiu 0,02%, fechando aos US$ 86,41. O do WTI com mesmo vencimento teve queda de 0,24%, aos US$ 81,54.

No começo da sessão, Brent e WTI atingiram a máxima desde o fim de abril, o que gerou um movimento de realização de lucro e a queda nos preços.

